Ciclismo: Un sestetto dell'Aromitalia 3T Vaiano al Trofeo Alfredo Binda

Vaiano, 14 marzo 2025 - Il ventiseiesimo Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio in provincia di Varese, è una delle gare femminile più prestigiose in campo internazionale, valevole come prova dell’UCI Women’s World Tour 2025. Al via domenica 16 marzo sarà presente anche un sestetto del Team Aromitalia 3T Vaiano guidato dai due apprezzati tecnici Paolo Baldi e Matteo Ferrari, che continua la propria stagione ricca di impegni in Italia e all’estero. La gara lombarda si corre sulla distanza di 152 chilometri e su di un tracciato che ogni anno ha fatto selezione. Per questo importante appuntamento i tecnici del team di Vaiano presieduto da Stefano Giugni, potranno contare sulla vicentina Irene Affolati, sulle friulane Romina Costantini e Alice Papo, sulla laziale Eleonora La Bella, sulla esperta lituana Rasa Leleivyte, e sulla bielorussa Hanna Tserakh. An.Mann.