Ciclismo Un Trofeo Oro in Euro da record. In gara il gotha femminile delle due ruote

Sta nascendo una 15ª edizione strepitosa del Trofeo Oro in Euro-Womens Bike Rice che porterà il prossimo 3 marzo a Montignoso il gotha mondiale del ciclismo femminile. Con grande soddisfazione gli organizzatori della Montignoso Ciclismo hanno comunicato che sono già 26 i team iscritti di cui 17 provenienti dall’estero. Ne mancano solo tre per raggiungere il limite fissato dall’Uci. Hanno già aderito le squadre top che figurano dal secondo al quarto posto del ranking mondiale: Lidl-Trek, Canyon Sram e Uae Emirates Adq. In preparazione alle Olimpiadi di Parigi arriverà, inoltre, tutta la nazionale americana e per la prima volta con i nuovi innesti italiani l’Human Powered Health e la E.f. Education-Cannondale dagli Stati Uniti.

Sono attesi i ritorni di Gaia Realini e dalla compagna Amanda Spratt. Dopo aver vinto la sua prima gara da professionista a Montignoso, la giovane scalatrice si è poi consacrata raggiungendo il podio di Giro e Vuelta. Stesso percorso fatto dall’azzurra Elisa Longo Borghini affermatasi ai massimi livelli dopo il successo al Trofeo Oro in Euro. Ricordiamo, poi, che quest’anno Alison Jackson è arrivata quarta al Trofeo Oro in Euro per poi vincere la Parigi-Roubaix.

Altri graditi ritorni saranno quelli del team Cofidis dalla Francia, Ceratizit dalla Germania e Wolker Wessels dall’Olanda, Kdm-Pack dal Belgio oltre alla Tkk Pacific dalla Polonia. Confermate le presenze di Maxx Solar Rose ed Embracetheworld dalla Germania più Abadie Le Boulon e Grand Est Komugi dalla Francia, Wattersley dall’Olanda e Taskent city dall’Uzbekistan.

La presentazione della gara, col ritrovo delle 175 ragazze partecipanti, è confermata al Sunset Beach, la stabilimento balneare con piscina del Cinquale, mentre la gara si snoderà sul collaudato circuito Montignoso-Fortezza-Forte dei Marmi con partenza e arrivo fronte mare.

Gianluca Bondielli