Ciclismo. Una bici x tutti, novità. Una stagione intensa

Nove anni nel segno dei giovani, forti della passione, dell’impegno, dell’amore per la crescita e non solo sportiva dei ragazzi. L’A.C. Una Bici X Tutti di Pontedera ha presentato il ricco programma al Crec (Centro ricreativo e culturale della Piaggio), con tre squadre e 25 atleti, oltre ai tanti impegni organizzativi 2025. Il suo presidente Claudio De Angeli ha presentato anche un’altra novità: la collaborazione con il dirigente massese Pietro De Angeli che garantirà una formazione allievi in maglia nero e arancione storici colori del team massese.

Tra gli impegni organizzativi spicca il 4° Giro Ciclistico della Valdera a tappe Juniores il 27/28 e 29 giugno, ma ci saranno anche due gare giovanissimi, a Pontedera il 4 maggio ed a Casciana Terme il 21 agosto. La Chianni Gravel che quest’anno sarà aperta anche alle e-bike e alle Mtb, è prevista il 31 agosto in versione cicloturistica.

A fare gli onori di casa la consigliera comunale Alice Paletta, l’assessore allo sport Mattia Belli. Per il Comitato Regionale Toscana ciclismo presente il presidente Luca Menichetti, la vice Gaia Passerini, il consigliere Andrea Fefè. Ospiti anche Moira Belloni dell’azienda Fit Lane integratori vicina alla società pisana in questo 2025, Enrico Cocchiola del Cp di Pisa, Federico Grassi vice presidente della società e che fa parte della Struttura tecnica del Comitato Toscana, Giacomo Bacci in rappresentanza di Ecofor Service, Enrico Fatticcioni vice sindaco di Casciana Terme Lari.

Giovanissimi: Brando Caleca, Edoardo Amato, Riccardo Cristofani, Emma D’Anniballe, Viola Marzocchi, Carlo Alberto Bilanci, Davide Cioni, Lorenzo Fatticcioni, Dario Malacarne, Ginevra Cristofani, Camilla Guerrieri, Gabriele Losurdo. Ds: Mirko Buti, Federico D’Anniballe, Francesco Losurdo.

Esordienti: Alessio Amato, Lorenzo Anichini, Gioele Di Salvo, Lorenzo Marzocchi, Raffaele Sichi. Ds: Alessandro Sichi, Ivo Bacci, Luca De Angeli; accompagnatori Moscardini, Marzocchi.

Allievi: Nicolò Bertelloni, Andrea De Angeli, Yasin Houria, Lorenzo Losurdo, Leonardo Petroni, Mattia Ricci, Francesco Rocchiccioli, Marco Sichi. Ds: Antonio Bonaccorsi; accompagnatore: Stefano Filippi.

Antonio Mannori