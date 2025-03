Ciclismo - Una stella delle due ruote. Sichi s’impone alla "Gran fondo del Po"

Kelly Sichi, della società lucchese Cycling Zerosei, prima assoluta alla Gran Fondo di ciclismo del Po, con partenza e arrivo a Ferrara. L’atleta lucchese, con Francesco Banti e Giacomo Nomellini, ha partecipato con l’intenzione di portare a casa un bel risultato; e tutti e tre ci sono riusciti: Kelly Sichi, con l’aiuto del gregario Nomellini, si è classificata prima assoluta fra le donne nel percorso lungo 140 chilometri, alla media di 42 orari. Sono riusciti a stare sempre nel primo gruppo, anche se la media, dopo i 60 chilometri, era di 46 orari. Ma la Sichi ha stretto i denti, aiutata dal suo gregario che le dava tutto il supporto necessario.

Purtroppo non è mancato un contrattempo: per un salto di catena al novantesimo chilometro circa, sono stati raggiunti da un gruppo di avversari, dove, tra l’altro, c’era una atleta venezuelana ex professionista.

In quel momento la lotta si è fatta molto dura per il resto della gara, ma all’arrivo, la volata ha premiato la ragazza lucchese. Mentre Francesco Banti, che ha optato per il percorso medio, dopo circa 40 chilometri di fuga è stato raggiunto e, all’arrivo in volata, si è classificato in ventiseiesima posizione.

"La società Cycling Zerosei esprime soddisfazione e ringrazia per la vittoria ottenuta anche con il lavoro di Giacomo Nomellini (che a fine gara si è commosso) e per la preparazione alla gara di Banti – dichiara il presidente Mauro Madrigali – che ha fatto fare il salto di qualità alla ragazza nell’allenarla giorno dopo giorno. La società ringrazia tutti gli sponsor che ci permettono di portare avanti questo sport e di poter gareggiare in tutta Italia".

Il club, a fine 2023, è stato anche ricevuta in Comune a Capannori. Zerosei Cycling Team, infatti, è una società ciclistica che opera dal 2006 sul territorio capannorese. C’è sempre stata ampia partecipazione: oggi conta circa 70 tesserati fra uomini e donne. Il team è impegnato nella stagione ciclistica su competizioni toscane, come circuiti e granfondo, ma anche nazionali.

Molti i risultati importanti raggiunti dal team Zerosei Cycling, tra cui una vittoria nel 2011 alla Maratona delle Dolomiti. Ha corso con il team del presidente Madrigali anche il lituano Raimond Rumsas, ex professionista, che vinse un Giro di Lombardia e con all’attivo un terzo posto al Tour de France nel 2002.

Massimo Stefanini