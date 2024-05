Ciclismo - Under 23. Ecco il "Città di Lucca"

Non si è ancora spenta l’eco del passaggio del Giro d’Italia, con l’arrivo di tappa dello scorso 8 maggio in onore del centenario della morte di Giacomo Puccini, che in città ci si prepara ad un altro evento ciclistico speciale, sempre dedicato al maestro. E, sulla strada, a gareggiare ci sarà pure un Cipollini. Ma andiamo con ordine.

C’è la data ufficiale, il 29 settembre 2024, dell’edizione numero 53 del "Trofeo Città di Lucca - Ricordando Giacomo Puccini", gara nazionale "Elite" Under 23 a cura di Uci, la storica Unione Ciclistica Lucchese, fondata nel 1948. Si conclude il progetto triennale che la società aveva programmato con il nuovo presidente, Angelo Battaglia, subentrato nel 2022.

"Siamo lieti di aver riportato il grande ciclismo dilettantistico Elite e Under 23 sul Comune di Lucca che era assente da oltre venticinque anni – dichiara la società – , con la partenza e l’arrivo sulle Mura che, come affermano riviste qualificate, è il posto più bello d’Italia per la bicicletta".

"La gara, prevista per San Michele – aggiunge il club – , forse è la più intrigante sotto il profilo tecnico, soprattutto dal punto di vista della partecipazione degli atleti, assai qualificata. Abbiamo duecento iscritti, cinque società italiane “Continental” che hanno dato l’adesione fra cui la “Colpac” e la “Zalf-DDR”, la “ECT” (atleti che corrono già con i professionisti); ma anche la Nazionale ucraina ha già assicurato l’adesione; verrà in Italia per due gare: la Milano-Rapallo il sabato e il trofeo "Città di Lucca" la domenica. Anche se tutto è legato all’esito della guerra in corso in quella nazione. Inoltre c’è la partecipazione di un team svizzero e abbiamo dovuto rinunciare a una squadra “Continental” del Ruanda, perché le norme federali lo vietano".

"I colori lucchesi – spiega la società – sono affidati al promettente Edoardo Cipollini, tesserato per la “Colpac” e al “Gs Gragnano” che l’anno passato ha conquistato il secondo posto e l’anno precedente il quinto. Per le istituzioni abbiamo il patrocinio oltre del Comune, la Provincia, la Regione Toscana, l’Anas e, forse, della presidenza del Consiglio dei ministri: abbiamo prodotto tutti i documenti richiesti e deve arrivare l’ok.

Massimo Stefanini