Ciclismo under 23: folla lungo il percorso nonostante la pioggia. Baby Lorello in trionfo. La Coppa Penna è sua

TERRANUOVA

Il diciottenne fiorentino Riccardo Lorello, della Hopplà-Petroli Firenze Don Camillo, al suo esordio nella categoria Under 23, con una gara autoritaria ha vinto la grande classica nazionale, la 55^ Coppa Penna, frazione del comune di Terranuova Bracciolini. Una lunga e spettacolare volata di oltre 200 metri fra i dieci rimasti in gara del gruppo dei 18 fuggitivi, fra cui c’era anche Matteo Regnanti vincitore della 54^ Coppa Penna, poi ottavo. E proprio Lorello commenta la sua vittoria. "La fuga dopo una cinquantina di km dal via l’ho iniziata sulla salita che porta al Colombaio. Poi, tutti d’accordo abbiamo avuto un vantaggio di quasi quattro minuti. Ma la selezione è avvenuta sulla salita del Pratomagno, il Colle di Faeto. Stavo benissimo e in volata non ho avuto problemi, ho vinto solitario". Al plotoncino dei 18 si accodano anche altri quattro, ma nelle varie salite avviene la selezione. Tra i fuggitivi c’erano anche Cesari della Hopplà, Mercatali della Futura Team, l’etiope Kya Robora e l’olandese Eduard Jan Daan Hoerks. Ma lo scendere ed il salire per le arcigne ‘Balze’ hanno stancato gli atleti, sia fra i fuggitivi che nel gruppo inseguitore. La corsa ha vissuto nel duello dei due plotoni, i corridori in fuga ed il gruppo inseguitore.

E siccome nei fuggitivi c’erano rappresentati tanti uomini nel gruppo, per proteggere i loro compagni in avanscoperta non tiravano. I venti chilometri finali sono stati drammatici sulla salita verso il Pratomagno, per i tentativi di fuga di Regnanti, Baroni, De Laurentiis, Galletti e Lorello, il drappello di testa si è ridotto a poche unità, e tutti i corridori distanziati, se pure sotto il minuto. Infine in vista del traguardo l’affondo di Lorello e De Laurentiis, con netto vantaggio del fiorentino, che taglia solitario il traguardo. Nonostante la costante e spessa battente pioggia, proprio come nell’edizione 2023, il pubblico era numeroso. Un corridore è caduto, scivolando nella discesa della Penna, soccorso e portato alla Gruccia con la Misericordia.

Giorgio Grassi