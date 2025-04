Ciclismo, velocisti favoriti nel Gran Premio Poggio alla Cavalla

Lamporecchio (Pistoia), 17 aprile 2025 - Sono le ruote veloci i favoriti d’obbligo del 60° Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla di lunedì prossimo, quest’anno riservato alla categoria juniores e allestito dal G.S. Mastromarco. Parlando di velocisti allora i due maggiori candidati al successo sono il veneto Tommaso Marchi autore già di 4 vittorie in questa stagione e vincitore una settimana fa a Spianate di Altopascio, e l’aretino Riccardo Del Cucina, campione toscano della categoria che non ha ancora centrato il successo pur ottenendo vari piazzamenti sul podio. Naturalmente agli altri corridori in gara (120 alla partenza dei 136 iscritti) il compito di sovvertire il pronostico della vigilia e fra gli antagonisti di Marchi e Del Cucina, i nomi sono quelli di Iacchi, Pavi Degl’Innocenti, Bolognesi, Sciarra, Petrolati, Scottoni, Luci, Ferruzzi, Sgherri, Proietti Gagliardoni, Pascarella. Il circuito di Poggio alla Cavalla denominato anche dei “Tre Comuni” (Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi) è leggermente ondulato con due brevi tratti in leggera salita, misura 3 km e 450 metri e dovrà essere ripetuto per 23 volte per un totale di km 79,350. Il ritrovo della gara e dove ci sarà anche la cerimonia di premiazione è presso il circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio, da dove prenderanno il via ufficioso i corridori cinque minuti prima delle 15, orario stabilito per la partenza ufficiale da Poggio alla Cavalla dopo poco più di un chilometro di trasferimento a passo turistico. Nel 2024 riservata ad élite e under 23 il successo fu conseguito in volata da Matteo Pongiluppi del Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo su Lorenzo Magli e Hocks.