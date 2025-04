Ciclismo. Vf Group Bardiani- Csf Faizanè, ecco la wild card per il Giro d’Italia

La Rcs Sport ha ufficializzato le wild card per il Giro d’Italia ed il team modenese-reggiano della VF Group Bardiani -CSF Faizanè parteciperà al suo 43esimo Giro d’Italia. La formazione ha sempre avuto come obiettivo non solo la partecipazione, un traguardo che quest’anno carica di entusiasmo, anche grazie al secondo anno consecutivo di VF Group come main sponsor, azienda modenese specializzata nelle grandi opere edilizie.

Ovvia la soddisfazione della Vf Group: "Essere per il secondo anno consecutivo il main sponsor di una squadra storica della famiglia Reverberi è motivo di grande soddisfazione. Lo scorso anno è stata per noi un’esperienza straordinaria, culminata con le ottime prestazioni dei nostri giovani tra cui il promettente Giulio Pellizzari, che ha dimostrato tutto il valore del nostro progetto, aggiungendo il 18° posto nella classifica generale del pavullese Luca Covili. Quest’anno vogliamo continuare su questa strada, dando ai giovani talenti l’opportunità di emergere. Ovvia la nostra fiducia nella famiglia Reverberi".

Gli fa eco il general manager Bruno Reverberi sottolineando l’opportunità di offrire ai giovani di emergere lottando contro squadre World Tour: "Siamo la squadra più giovane del mondo e continueremo a lavorare per portare in alto il ciclismo italiano come abbiamo fatto con campioni del calibro di Colbrelli, Ciccone, Zana e Pellizzari. Il Giro d’Italia è il palcoscenico cruciale per dare ai nostri ragazzi visibilità".

La corsa rosa quest’anno toccherà in modo particolare i territori modenesi e reggiani con la tappa Viareggio-Castelnuovo Monti con il S. Pellegrino in Alpe ed quella del giorno successivo con partenza da Modena.

Elio Giusti