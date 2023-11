Ciclismo: visita dello staff della nazionale anche alla famiglia di Alfredo Martini. Gli azzurri rendono omaggio ai miti

Anche quest’anno lo staff tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo su strada, ha reso omaggio a Franco Ballerini al cimitero di Casalguidi, a Franco Vita in quello di Vecchiano, ad Alfredo Martini, nella sua abitazione a Sesto, presenti le figlie di Alfredo, Silvia e Milvia. Una cerimonia per ricordare figure amate e indimenticabili, rimpiante da chi segue il ciclismo. A guidare il gruppo Marco Mordini, di Sesto, fedelissimo scudiero di Martini. Il gruppo si è ritrovato sulla tomba di Ballerini. C’era la moglie Sabrina con il padre Luigi, e si è ripetuta la solita commozione. Presenti il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, l’attuale ct della nazionale Daniele Bennati, i collaboratori Marco Velo, Mario Scirea, Roberto Amadio, dirigenti, meccanici, massaggiatori, collaboratori e addetti dello staff azzurro. Dopo la sosta a Casalguidi, una delegazione si è recata a Vecchiano per l’omaggio a Franco Vita (per quasi 50 anni autista di Alfredo Martini), mentre il resto del gruppo si è trasferito a Sesto Fiorentino presso la casa dove abitava Alfredo Martini, per un altro affettuoso omaggio a ricordare l’uomo simbolo del nostro ciclismo. E qui tanta ammirazione nel vedere il "museo" a casa Martini, realizzato con foto, libri, a tante altre testimonianze della straordinaria vita nel ciclismo trascorsa da Alfredo.

Antonio Mannori