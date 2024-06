Ciclismo, Vittoria Guazzini vince la crono in Lombardia

Romanengo (Cremona),1 giugno 2024 – Splendida prestazione e successo di Vittoria Guazzini nella gara a cronometro di Romanengo in provincia di Cremona per la categoria donne élite. La campionessa ed azzurra di Poggio a Caiano tesserata per la formazione francese della FDJ Suez (in Lombardia ha gareggiato per le Fiamme Oro) è risultata la regina della gara contro il tempo vincendo la sfida sui 19 chilometri del percorso con il tempo di 23’51”.

La toscana ha inflitto 24 secondi di ritardo alla lombarda Federica Venturelli (che ha vinto il titolo lombardo), e 40 secondi ad Alice Toniolli. Vittoria Guazzini ha confermato di essere in ottima condizione, e prosegue la preparazione così come le altre azzurre, in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.

Nella stessa località lombarda hanno gareggiato anche gli juniores dove si è ben comportato il pistoiese Damiano Petri della Pol. Monsummanese che ha ottenuto il terzo posto.