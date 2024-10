Ciclismo: ancora un trionfo per il Team Vangi di Calenzano

Rigutino,6 ottobre 2024 – Ventiquattrore dopo il dominio nella gara umbra di Fighille con 4 atleti nei primi 6 (la vittoria quarta stagionale fu per Leonardo Meccia) arriva un altro netto successo per il Team Vangi Il Pirata Sama nel Giro delle Valli Aretine. E si è trattato di un altro trionfo con arrivo in parata di due diciassettenni alla prima stagione da juniores. La prima ruota a tagliare la linea di arrivo quella di Pietro Scottoni con a fianco il suo compagno Petrolati.

La coppia ha dato vita a uno show finale staccando gli avversari per andare ad offrire al sodalizio di Calenzano la vittoria numero 17 di una stagione 2024 fantastica che ha un connotato particolare. I vincitori spesso sono stati diversi (8 complessivamente), come dire che per tutti l’annata è stata ricca di soddisfazioni sotto la guida del direttore sportivo massese Matteo Berti coadiuvato da Rolando Riccardi. Al termine della gara aretina la gioia del presidente Fabrizio Vangi che ha abbracciato i due protagonisti, mentre a completare il trionfo da ricordare il sesto posto di Buti.

Al terzo posto un altro primo anno, il fiorentino Iacchi portacolori del Team Franco Ballerini, ed autore di una bella gara così come il tandem Casadiuo-Faccani del Team General System. Al Giro delle Valli Aretine-Trofeo Butintoro hanno preso il via in 104 dei quali 82 hanno concluso la gara condotta alla rispettabile media di km 44.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Pietro Scottoni (Vangi Il Pirata Sama) km 129, in2h55’52”, media km 44,011: 2)Marco Petrolati (idem); 3)Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini) a 18”; 4)Giacomo Casadio (Team General System) a 20”; 5)Alessio Faccani (idem); 6)Diego Buti (Vangi Il Pirata Sama) a 1’35”; 7)Marco Merola (Pol. Monsummanese); 8)Dario Cammisa (Work Service Coratti); 9)Alessandro Caon (Uc Foligno); 10)Umberto Costantini (Gulp Pool Val Vibrata).

Antonio Mannori