Ciclistica Novese, esordienti al via. Milano-Torino, bene Paletti

La Ciclistica Novese è pronta a scattare per la 49^ stagione con la compagine esordienti che debutterà domenica prossina a Cadelbosco di Sopra (Re) e quella dei Giovanissimi che aprirà la stagione domenica 6 aprile. Dopo la presentazione avvenuta assieme alla Pol.Sanmarinese nell’ambito della collaborazione senza campanilismi che ha visto il passaggio di un paio di esordienti. Alla presentazione la federciclismo è stata rappresentata dal consigliere regionale Alberto Cipressi e dal presidente provinciale Enzo Varini che hanno apprezzato la collaborazione tra le le due società. Dopo la preparazione invernale in palestra con il preparatore Stefano Carbonieri gli atleti del presidente Rodolfo Tasselli che compongono la compagine degli esordienti del 1° anno Leonardo Mai e Maxim Bruma e quelli del 2° anno Valentina Tasselli,Fabian Ferraresi e Davide Riccò che saranno guidati dai diesse Marco Bertulessi e Fabrizi Randoli e dai collaborator Rubens Razzini e Gianfranco De Marinis.

La pattuglia dei Giovanissimi con diesse Luca Bombarda e Giorgio Scinteie e preparatore atletico Roberto Ghidoni è compista da G3: Luca Mai;G4; Edoardo Cattabriga,Ilaria Scvintei; G5; Paula Bruma; G6:Giovanni Melegari,Tommaso Pugliese,Davide Scintei e Matteo Gualemi. Intensa l’attività organizzativa con la gara per Giovanissimi a Rolo (Re) il 13 aprile e quellla di cavezzo il 4 maggio,mentre il 25 maggio sarà allestita la tradizionale giornata della bicicletta con ben 3 gare riservate a Esordienti 1° anno, 2° anno ed Allievi,ed a fine stagione il tradizionale G,P,S,Michele e la Spaccagambe a Cavezzo il 5 ottobre. Buona prova per il ventenne Luca Paletti nella Milano-Torino che ha concluso al 46° posto dopo essere rimasto con il primo gruppo alla prima scalata di Superga e sabato sarà al via anche tra i sette rider del VG Group Bardiani della Milano-S.Remo.

Andrea Giusti