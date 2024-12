Ciclocross al buscherini. In gara 285 atleti. Tra i veterani, trionfo casalingo della Forti e Liberi-Zanetti Cicli

Una grande festa del ciclocross al ForCX-Trofeo US Forti e Liberi-Zanetti Cicli, con ben 285 atleti del centro nord al parco Buscherini per il circuito Adriatico Cross Tour: un’edizione dei record, curata dall’Unione Sportiva Forti e Liberi-Zanetti Cicli in collaborazione con la Polisportiva Otello Buscherini guidata da Matteo Leucci.

Il ciclocross non può fare a meno del fango: gli atleti non hanno lesinato energie tra le pozzanghere e gli sterrati viscidi sui 2.800 metri del tracciato disegnato all’interno del parco. A cogliere con merito la top 5 tra gli agonisti, in campo maschile, sono stati Santiago Bembo (GS Mosole), Alessio Biancini (Gruppo Sportivo Pianello), Leonardo Busato (GS Mosole), Thomas Vitaloni (Asd Ciclistica 2000) e Alessio Tocchet (Società Sportiva Sanfiorese) tra i G6 uomini. In campo femminile Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese), Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team), Emma Murari (Ausonia CSI Pescantina), Carlotta Cecchini (Velo Club Cattolica) e Giada Tonellotto (VC Bassano 1892) tra le G6 donne. Tra gli Esordienti 2° anno la vittoria è andata a Matteo Raisi (Sporteven Cycling Group) in campo maschile, ed Elisa Traldi (Sporteven Cycling Group) nel settore femminile. Riccardo Paolo De Nadal (Società Sportiva Sanfiorese) si è imposto tra gli Allievi 1° anno, Riccardo Rosso (GS Fiumicello) tra quelli del 2° anno. Di contro Azzurra Rizzi (Jam’s Team Bike Buja) si è aggiudicata il successo tra le Allieve. Riccardo Da Rios (Società Sportiva Sanfiorese) ha vinto tra gli Juniores mentre Nicole Azzetti (Zanolini Q36.5 Sudtirol) si è imposta nella categoria Open femminile mentre l’Open maschile è stata ad appannaggio di Jakob Dorigoni (Torpado Kenda Factory). In ambito amatoriale è arrivato anche un successo per la squadra di casa, l’US Forti e Liberi-Zanetti Cicli, con Francesco Bozzani tra i Master1.

u. b.