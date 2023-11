Il Trofeo Modenese Ciclocross ed Mtb ha fatto tappa a Reggio Emilia sul circuito permanente Cimurri. Modenesi ancora protagonisti nel ciclocross con successi di Balberini, Bardelli, Corti e con il leader dell’M3 Stefano Gozzi.

Ciclocross Women : 1^ Sara Grifi (Capodarco An) - 2^ Erika Gianni (Bike XP)M1: 1° Filippo Bigi (New Bike) - 2° Alberto Pini (Alpagas Mo) - 3° Gianluca Remondi (Team Amig); M2: 1° Marco Balberini (Bici x tutti) - 2° Daniele Zitarosa (New Bike);M3: 1° Alessio Copercini (Parma) - 2° Sefano Gozzi (Alpacas Mo) - 3° Maurizio Cavani (BHS Spezzano) ^; M4: 1° Paolo Strullato (Chero Mn) - 2° Francesco Corradini (Pengo Mn) -3° Luca Verucchi (Team Amig); M5: 1° Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) - 2° Eros Negrini (Team Soliera) - 3° Enzo Negrini (Team Prosaiclin Bike); M6: 1° Massimo Corti (Hill Cycling) - 2° Enzo Michelini (BHS) - 3° Alberto Tomesani ( Valsabike);M7: 1° Fausto Fornaciari (Squadrareggio) - 2° Bruno Spadoni (New Bike) - 3° Renato Rivi (Hill Cycling); M8: 1° Mimmo Toni (Iaccobike) - 2° Gianfranco Mongardi (Spilla Team) - 3° Marco Giaroli (Squadrareggio); MTB Women Chiara Gualandi (Sportissimo, in foto);M1: Filippo Bigi (New Bike);M2: Matteo Ciocci (Vernia Bike);M3: Giovanni Ceglia (New Bike);M4; Claudio Rizzotto (Team RCR) Lodi); M5: Cristian Montoro (BHS);M6: Gianluca Portioli (New Bike);M7: Fedele Travaglioli (New Bike) ; M8: Maurizio Baraccani (Bici x tutti).

a.g.