Mountauin Bike, conclusa con successo la Challenge Casa Bonello

San Miniato (Pisa), 27 ottobre 2024 – Si è conclusa con successo l’undicesima edizione della Challenge Casa Bonello presso il ciclodromo nel comune di San Miniato, la manifestazione di mountain bike riservata alla categoria dei giovanissimi, articolata su tre prove. Di poco superiore ai 500 il numero complessivo dei partecipanti alle tre gare organizzate dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce, con società, dirigenti e atleti che hanno apprezzato i due percorsi dove hanno compiuto le evoluzioni in bici. Prezioso il lavoro del segretario della rassegna Daniele Brotini e gioia finale per tutti con la cerimonia di premiazione. La società organizzatrice ringrazia tutti i partecipanti, le loro società, dirigenti e allenatori, e dà appuntamento tra 12 mesi per la dodicesima edizione.

Queste le classifiche della terza ed ultima prova. CATEGORIA G1: 1)Tommaso Della Polla (Team Fabiana Luperini S.Miniato); 2)Caleca; 3)Boggia. CAT. G2: 1)Francesco Berton (Team Valdinievole); 2)Capitoni; 3)Capizzi. CAT. G3: 1)Tiago Parri (Costa Etrusca); 2)Fabiani; 3)Capizzi. CAT. G4: 1)Brando Buggiani (Team Fabiana Luperini S.Miniato); 2)Basso; 3)Tardivo. CAT. G5: 1)Christian Velaj (Club Ciclo Appenninico 1907); 2)Cantini; 3)Fabbri. CAT. G6: 1)Samuele Santini (Team Fabiana Luperini S.Miniato); 2)Della Polla, 3)Budel.

SETTORE FEMMINILE - Hanno vinto le sei batterie dalla G1 alla G6: Azzurra Rossi (Piano di Mommio Speedy Bike), Christina Emilia Gaggioli (Empolese), Azzurra Guerrieri (Costa Etrusca), Tessa Marchi (Pedale Senese), Sofia Bacci (Team Fabiana Luperini-S.Miniato), Letizia Pellegrini (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano).

CLASSIFICHE FINALI CHALLENGE: Hanno vinto dalla G1 alla G6, Brando Caleca (Una Bici X Tutti), Lorenzo Capizzi (Pedale Senese), Tiago Parri (Costa Etrusca), Brando Buggiani (S.Miniato-S.Croce), Christian Velaj (Club Ciclo Appenninico 1907), Diego Della Polla (S.Miniato-S.Croce).

CLASSIFICHE FINALI FEMMINILE: Si sono affermate Azzurra Rossi (Piano di Mommio-Speedy Bike), Christina Emilia Gaggioli (Uc Empolese), Doria Buzzichelli (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano), Tessa Marchi (Pedale Senese), Sofia Bacci (S.Miniato-S.Croce), Eva Faggioli (Avis Pratovecchio).

CLASSIFICA A SQUADRE: 1)Ciclistica S.Miniato-S.Croce punti 386; 2)Pedale Senese 356; 3)Uc Empolese 206; 4)Uc Donoratico 131; 5)Team Valdinievole 126; 6)Costa Etrusca 123; 7)Scuola MTB Cinghiali 116; 8)Piano di Mommio 110; 9)Club Ciclo Appenninico 79; 10)Team Stradella 58.