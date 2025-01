Ciclocross femminile. Rebecca Gariboldi, caduta fatale e beffa agli Italiani

Una medaglia d’argento con un rimpianto grande quella conquistata da Rebecca Gariboldi al Campionato Italiano di Ciclocross per donne elite che si è disputato a Faè di Oderzo, nel Trevigiano. Seconda classificata alle spalle della torinese Carlotta Borello (Team Cingolani Specialized) dopo una incredibile rimonta. La beffa tricolore, tremenda da accettare, a trecento metri circa dall’arrivo. La brianzola cade sul terreno di gara nel momento in cui aveva agganciato la ruota della Borello e si preparava allo sprint finale. Fatali gli ultimi istanti di gara per Rebecca Gariboldi che ha visto svanire la concreta possibilità di indossare la maglia tricolore. L’atleta di Lissone, portacolori della Ale Cycling Team, ha cominciato subito all’attacco forzando e imponendo il suo ritmo ma pagando dazio per una scivolata nel concitato avvio della gara.

"Sono arrabbiata, volevo il titolo - sono state le prime parole della Gariboldi dopo il traguardo -. È stata una giornata difficile per via di quella caduta in partenza, ho dovuto inseguire tutto il giorno ma sentivo che questa sarebbe stata la mia grande occasione. Ho raggiunto per due volte la Borello, e se non fosse stata per quella caduta, sono assolutamente certa che avrei vinto io. Considero comunque la medaglia d’argento una consolazione sia pur prestigiosa". Così è andata, con la lissonese che ha lasciato sul pesante terreno trevigiano una maglia meritata, sofferta dal primo all’ultimo metro di corsa. Dopo aver regalato ai suoi tifosi una prestazione di alto livello agonistico.

Danilo Viganò