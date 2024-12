Ciclocross, giovani e amatori nel Gp La Pieve-Classica degli Olivi

Pieve a Presciano (Arezzo), 8 dicembre 2024 – Una giornata fredda come previsto con i monti del Pratomagno imbiancati dalla neve, ha accolto nella località aretina di Pieve a Presciano nel comune di Pergine Valdarno Laterina, la tradizionale manifestazione di ciclocross dell’otto dicembre, organizzata dalla S.S. Ponticino Tecnicolor Vaio. Per il Gran Premio La Pieve denominata “La Classica degli Olivi” era questa la ventesima edizione, e l’ultima di Franco Forzini, nelle vesti di organizzatore della gara da lui ideata. L’augurio che possa proseguire ancora in futuro. L’edizione del ventennale era riservata ai giovani del ciclocross (G6 maschi e femmine), esordienti e allievi, oltre alle categoria amatoriali. Una cinquantina i partecipanti alla gara aretina su di un tracciato spettacolare e non facile lungo circa due km e mezzo. Tre le partenze per le gare con primi vincitori assoluti l’umbro Filippo Battistelli giovanissimo G6 e la sua conregionale Alessandra Luna tra le femmine; nella seconda gara del programma ha prevalso l’esordiente del secondo anno il toscano Alessandro Turini, mentre la gara con tutte le categorie amatoriali al via, ha visto il successo di Federico De Simkone della Tondi Sport. Domenica prossima 15 dicembre è previsto il quarto appuntamento in Toscana di ciclocross, nella zona del Casentino, con la gara a Bibbiena sempre in provincia di Arezzo.

LE CLASSIFICHE ALLIEVI (1° anno): 1)Francesco Dodducci (Itala 1907). ALLIEVE: 1)Asia Cortesi (Elba Bike) ESORDIENTI (2° anno): 1)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 2)Diego Di Salvo (Uc Empolese); 3)Damiano Tracolli (Foligno Cycling Team); 4)Mattia Fagiolini (Costa Etrusca); 5)Francesco Giannini (Foligno Cycling). ESORDIENTI DONNE: 1)Aurora Bolletta (Foligno Cycling). GIOVANISSIMI G6: 1)Filippo Battistelli (V.C. Racing Assisi Bastia); 2)Tommaso Pegoraro (Pedale Sarzanese); 3)Luca Niccacci (Foligno Cycling Team); 4)Francesco Moschini (Pedale Toscano); 5)Ettore Forzini (Tecnicolor Vaio). FEMMINE G6: 1)Alessandra Luna (Foligno Cycling Team); 2)Livia Gismant (Uc Donoratico); 3)Emma Lepore (idem). AMATORI: Hanno conquistato il successo Matteo Cancherini (Master 1), Federico De Simone (M2), Luca Re (M3), Giuseppe Paolino (M4), Andrea Fonti (M5), Raffaele Graziuso (M6), Paolo Sebastiani (M7), Luca Coppini (M8), Beatrice Mistretta (W6).