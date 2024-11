Ciclocross, in 120 ai Campionati Toscani di Uliveto Terme. Brillano Tommaso ed Elisa Ferri, Cecchi e Ceccarelli

Centoventi concorrenti hanno preso parte a Uliveto Terme nei pressi del campo sportivo Giuliano Taccola al Campionato Toscano di ciclocross organizzato dalla MBAcademy con il patrocinio del Comune di Vicopisano. In palio il Trofeo Graziano e Sergio Bartoli, sul circuito lungo 2 km e 400 metri. Scontato il successo di campionessa toscana donne junior, di Elisa Ferri, l’azzurra della Airport Services Guerciotti che ha preceduto Azzetti e Coluccini e del fratello l’under 23 Tommaso che si è affermato nella gara Open precedendo Filippo Cecchi che ha conquistato la maglia di campione toscano élite e Alessio Giannelli. Altri protagonisti lo junior Brian Ceccarelli (Team Siena Bike) che ha superato Ferruzzi e Luci, così come Nelia Kabetaj (Airport Guerciotti) prima tra le Under 2 su Rododendro e Rizzo, mentre Alyssa Di Girolamo si è affermata tra le élite. Tra gli allievi i due titoli toscani per Riccardo Frosini (1° anno) del G.S. Montegrappa e per Tommaso Roggi (Sorgente Pradipozzo) del 2° anno, mentre tra gli esordienti il titolo è andato al livornese Lorenzo Sardi dell’Elba Bike davanti a Benetti e Turini. Nel settore amatoriale i titoli toscani per Stefano Panti (Elite Master, Daniel Rocchiccioli (Master 1), Federico De Simone (M2), Filippo Moscatelli (M3), Emanuel Sani (M4), Alessandro Timitelli (M5), Daniele Messano (M6), Stefano Bianchini (M7), Luca Coppini (M8), Annalisa Fontanelli (W3), Beatrice Mistretta (W6). Non erano in palio titoli regionali invece per i giovanissimi della G6, con vittoria di Filippo Battistelli (Vc Racing Assisi Bastia) e di Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese Montevarchi).

Antonio Mannori