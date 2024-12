Ciclocross. La Salus Seregno domina in Puglia con Mirco Sasso

Una squadra brianzola ha conquistato il Campionato Pugliese di Ciclocross. Chi ha potuto gioirne, oltre alla Salus Seregno, è stato il 16enne Mirco Sasso originario di Bisceglie, provincia di Barletta, tesserato per i colori della formazione di Seregno. Sasso ha conquistato il titolo in occasione del “Cross Natalizio“ di Locorotondo, fuori Bari, che assegnava la maglia regionale per la categoria Juniores. Con indosso la livrea gialloblù della Salus, ha dominato la scena.

"Per me e per tutta la Salus è stata una grande soddisfazione - ha detto il presidente del team Marco Moretto -. Aver vinto un titolo regionale è di buon auspicio. Oltretutto, Sasso è tornato alle gare dopo lo stop a causa di una frattura alla clavicola, e vincere come ha vinto lui è stato fantastico". A Rivalta sul Mincio, nel Mantovano, c’è da segnalare il quinto posto di Alessio Bozza con gli esordienti. Mentre per i colori del GS Cicli Fiorin, quarta posizione a Irene Oneda nella gara Open femminile. La squadra di Baruccana di Seveso si è inoltre distinta con Andrea Colombo nel Gran Premio città di Fiume Veneto, in Friuli, dove il corridore di Oggiono si è classificato al quinto posto con gli allievi di secondo anno.

Dan.Vig.