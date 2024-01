Ciclocross. Raimondi e Mery Guerrini, la Fertesino Cup è nelle loro mani

I ciclopratisti maceratesi continuano a dettare il ritmo ed imboccano il lungo rettilineo d’arrivo stagionale incrementando successi e primati. In particolare, le maglie rossogialle dei capiclassifica spiccano sempre di più sui busti di Giovanni Filippo Raimondi e Mery Guerrini, duetto del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino. Entrambi guidano la Fertesino Cross Cup, ormai quasi aritmeticamente certi del successo finale. La tappa della potentina San Girio ha confermato i valori espressi fin dal pronti-via nel verde del CorridoMnia Park di Corridonia. Nella prima corsa, il gentleman settempedano Raimondi è salito in vetta al podio, premiato da patron Adamo Re, insieme con Alberto Gobbi e Massimo Viozzi. Mery Guerrini si è allo stesso modo ripetuta anticipando Cinzia Zacconi ed Elena Bonacci. Carlo Tudico, settimo assoluto, ha messo in fila tutti i supergentlemen.

La seconda competizione open è stata appannaggio del senior osimano Alessandro Magi, scortato a distanza da Andrea Tudico e Lucio Griccini. Spettacolo e sorrisi nel ciclodromo Marzio Rinaldoni, sull’anello disegnato da Lanfranco Passarini. È stato il sesto appuntamento stagionale del campionato creato e gestito dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi (che già pensa al Trittico d’apertura su strada), dal Csi Marche coordinato da Giampiero Conti e dalla Fertesino. Il Trofeo San Girio ha chiuso e completato l’arco crossistico stagionale nella Terra delle Armonie ciclistiche maceratesi. Organizzazione tecnica della Potentia Rinascita (Sergio Giorgini e ciclofili potentini). Classifiche curate da Mirko Marini. A rappresentare puntualmente il oniI è stato il delegato provinciale Fabio Romagnoli.

Con Gianfilippo Raimondi e Mery Guerrini, i leader della Fertesino 2023 – 2024 (che si concluderà agli inizi di febbraio) sono Cinzia Zacconi, Adamo Re, Giuseppe Cinalli, Carlo Tudico, Luca Michettoni, Giuseppe Paolino, Lucio Griccini, Sabino Giovine, Luca Bonifazi, Gabriele Viozzi, Michele Viozzi e la Pupilli grottese.

Umberto Martinelli