Ciclocross. Rebecca Gariboldi, caccia al tricolore

È ancora tempo di tricolori nel Ciclocross. Oggi e domani, a Faè di Oderzo nel Trevigiano, si svolgeranno i Campionati Italiani per le categorie Elite, Under 23 e Juniores maschile e femminile. A una settimana dai tricolori giovanili di Follonica in cui la Salus Seregno ha conquistato due titoli e due medaglie d’argento, è dunque il turno dei “grandi“ che già da stamane si sfideranno nella prova del Team Relay (Staffetta Mista). A questa gara parteciperà soltanto Matteo Villa, medese del GC Montegrappa. Favoriti per la medaglia d’oro sono i portacolori della Fas Airport Services Premac. Le prove individuali di Ciclocross si disputeranno invece domani. Oltre a Villa saranno al via Mirco Sasso della Salus Seregno che insieme al medese correrà la prova degli juniores, mentre l’altra esponente della Salus Elisa Giangrasso andrà a caccia del titolo con le donne juniores. Grande attesa per la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) che figura tra le papabili alla vittoria nella competizione riservata alle donne élite. Tra le avversarie più temibili della brianzola, la friulana Sara Casasola, Carlotta Borello, Eva Lechner e Francesca Baroni. Dan.Vig.