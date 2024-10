Ciclocross. Rebecca Gariboldi centra la doppietta nel giro di 48 ore

Rebecca Gariboldi rispolvera la sua classe e infila due successi di prestigio nell’arco di 48 ore. L’atleta di Lissone, che recentemente si è sposata con l’ex professionista Davide Martinelli, è tornata sui terreni fangosi del Ciclocross e subito ha lasciato il segno conquistando una doppietta nell’internazionale di Jesolo e nella gara nazionale di Fanano, in provincia di Bologna. In entrambe le prove, Gariboldi (Ale Cycling Team) ha fatto la differenza sulle avversarie giungendo in solitaria sotto lo striscione di arrivo. A Jesolo ha preceduto di 9’’ Carlotta Borello, mentre a Fanano si è lasciata alle spalle la compagna di squadra Eva Lechner.

Dan.Vig.