Ciclocross. Si corre a Spilamberto e a Faè di Oderzo

Doppio appuntamento ciclocrossistico per i modenesi per il giorno dell’Immacolata, con il tradizionale appuntamento di Spilamberto e l’internazionale di Faè di Oderzo (Tv). A Spilamberto saranno i master ad aprire la giornata della 30^ Edizione Azienda Agricola Davide Montanari con il via alle 9 della prova riservata alle Mtb seguita alle 10 da quella del ciclocross con l’organizzazione dello Spilla Team Spilamberto valida quale penultima prova del Trofeo Modenese. Nel pomeriggio alle 13 scatteranno le categorie giovanili esordienti ed allievi con l’organizzazione dello G.S.Spezzano Castelvetro. Seguiranno le gare OpenF dove sarà al via la professionista fioranese Gaia Masetti a caccia di una vittoria prima di partire per il ritiro per la preparazione su strada per la Spagna, concluderà la gara OpenM dove verrà assegnata la maglia di campione provinciale U23 che vede favorito il figlio d’arte il vignolese Enrico Benassati. Nell’internazionale trevigiana sarà la coppia dell’Ale Cycling Team Modena, Eva Lechner e Lucia Bramati, per confermare le ottime prestazioni a Casalecchio. Tra gli juniores è atteso Matteo Rinaldi, in forma.

Andrea Giusti