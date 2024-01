Ciclocross, successo a Bibbiena per il Trofeo MTB Casentino

Bibbiena, 6 gennaio 2024 - Poco più di un centinaio di concorrenti in una giornata grigia, hanno preso parte in località Palazzetto nei pressi di Bibbiena, al sesto Trofeo MTB Casentino ultima prova della speciale Challenge indetta dal Comitato Regionale Toscana. La manifestazione organizzata dal Team MTB Casentino ha assegnato anche i due titoli toscani per la categoria esordienti primo anno, vinti da Lorenzo Sardi dell’Elba Bike e da Alyssa Di Girolamo dell’U.C. Donoratico. Quattro le partenze per altrettante gare, con successi assoluti di Cristian Cominelli, Alex Fratti, Stefano Cavalli, Vittorio Longari. Questo il dettaglio tecnico della gara.

ORDINE DI ARRIVO (Open): 1)Cristian Cominelli (Cycling Café Racing) – Elite -; 2)Gabriele Giuseppetti (idem) - Under 23 -; 3)Alessandro Nannini (Borgonuovo) – Under 23 -; 4)Matteo Gambuti (Calzaturieri MOntegranaro) – Elite -; 5)Giacomo Gheri (Borgonuovo) – Under 23 - .

JUNIORES: 1)Alex Fratti (A Favore del Ciclismo); 2)Milo Cappelli (Cycling Café Racing); 3)Matteo Spanio (Borgonuovo); 4)Francesco Cornacchini (U.C. Città di Castello); 5)Luca Spezzani (A Favore del Ciclismo).

ALLIEVI: 1)Stefano Cavalli (Ale Cycling Team); 2)Andrea Tarallo (Guerciotti Salus); 3)Brian Ceccarelli (Olimpia Valdarnese); 4)Tommaso Roggi (Iperfinish) – 1° anno -; 5)Andrea Mariucci (Uc Città di Castello).

ESORDIENTI (2° anno): 1)Vittorio Longari (Uc Città dik Castello); 2)Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese); 3)Manuel Solenne (Team Cicloteca); 4)Guido Fontani (Olimpia Valdarnese); 5)Daniele Fabbri (Club Ciclo Appenninico 1907).

ESORDIENTI (1° anno): 1)Andrea Posata (Amici della Bici Junior); 2)Lorenzo Sardi (Elba Bike) – Camp. Toscano -; 3)Jacopo Pascucci (G.C. Matelica); 4)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 5)Marco Lepri (Team Fabiana Luperini).

DONNE ESORDIENTI: 1)Greta Masini (Bicifestival); 2)Gioia Costa (Elba Bike); 3) Alyssa Di Girolamo Uc Donoratico) – Camp. Toscana -; 4)Sara Colzi (Capannori)

DONNE OPEN: 1)Alessia Bulleri (Cycling Café Racing ( - Elite -; 2)Sara Tarallo (Salus CX Academy) – 1^ juniores -; 3)Alice Pascucci (Ale Cycling).

CICLOAMATORI: Hanno vinto nelle varie categorie Alessandro Sereni (ELMT); Michele Cancherini (Master 1); Federico De Simone (M2); Benedetto Ceppitelli (M3); Cristian Melis (M4); David Montanari (M5); Stefano Marziali (M6); Daniele Gozzi (M7); Massimo Burzi(M8); Beatrice Mistretta (W6); Miria Poggianti (W3).