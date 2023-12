Ciclocross, a Guazzino di Sinalunga assegnati i titoli toscani

Guazzino di Sinalunga (Siena), 24 dicembre 2023 - Vigilia di Natale con la quarta edizione del “Guazzino Supercross” che ha assegnato nella località senese nel comune di Sinalunga, i titoli toscani per le varie categorie. Era la penultima gara della stagione ciclocampestre in Toscana, organizzata splendidamente e con grande impegno dal G.S. Borgonuovo di Prato, presieduto da Marcello Nannini, con l’opera instancabile dell’appassionato Flaviano Mogavero che abita nella zona ed è stato il principale organizzatore ed animatore della manifestazione patrocinata dal Comune di Sinalunga. Il ritrovo presso il Circolo Arci di via Trasimeno e percorso di km 2,300 lungo un anello tecnicamente pregevole che ha incontrato il favore di tutti i partecipanti che sono stati in tutto 162. Quattro le partenze con successo nella prima gara dello junior umbro Francesco Cornacchini e titolo toscano per Milo Cappelli. La seconda gara è stata firmato dal dilettante élite Nicola Parenti che ha così indossato anche la maglia di campione regionale, andata invece per la categoria Under 23 a Filippo Cecchi. Una bella doppietta per la società Bike Academy. Nella terza gara ha vinto l’ottimo allievo laziale Andrea Tarallo (figlio d’arte) con titoli toscani per la coppia dell’Olimpia Valdarnese Brian Ceccarelli (2° anno) giunto terzo, e Tommaso Roggi (1° anno) che ha tagliato per primo il traguardo tra gli allievi di 15 anni. Quarta ed ultima gara con i Giovanissimi G6 e successo sia tra i maschi che tra le femmine per due esponenti della Costa Etrusca, Alessandro Turini e Alyssa Di Girolamo. Da segnalare l’assegnazione dei titoli toscani anche nel settore amatoriale, mentre in quello femminile hanno vinto i titoli Alessia Bulleri (Elite); Angelica Coluccini (Juniores); Gioia Costa (esordiente); Nicoletta Brandi (allieva) quest’ultime due entrambe dell’Elba Bike. E per finire complimenti a Segreteria gare.it di Christian Ferrari come sempre inappuntabile nel suo prezioso lavoro. Questi i risultati.

OPEN: 1)Nicola Parenti (Bike Academy Racing Team) – Camp. Toscano Elite -; 2)Filippo Cecchi (idem) – Camp. Toscano Under 23 -; 3)Stefano Capponi (Pro Bike Riding Team); 4)Luca Ursino (Pro Bike); 5)Federico Bartolini (Bici Adventure).

JUNIORES: 1)Francesco Cornacchini (Team Fortebraccio); 2)Milo Cappelli (Cycling Cafè Racing Team) – Camp. Toscano -; 3)Luca Mariucci (Team Fortebraccio); 4)Matteo Spanio (G.S. Borgonuovo); 5)Flavio Amato (Mentana Cicli).

ALLIEVI (2° anno): 1)Andrea Tarallo (Guerciotti Salus); 2)Francesco Carnevali (Cycling Café); 3)Brian Ceccarelli (Olimpia Valdarnese) – Camp. Toscano -; 4)Tommaso Banini (idem); 5)Lorenzo Scocciolini (DP 66).

ALLIEVI (1° anno): 1)Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese) – Camp. Toscano -; 2)Marco Spanio (Team Valdinievole); 3)Giorgio Goretti Bramimi (Cycling Café): 4)Niccolo Nieri (Sorgente Pradipozzo); 5)Marco Zandonà (Winnerbike).

ESORDIENTI (2° anno): 1)Vittorio Longari (Uc Città di Castello); 2)Daniele Fabbri (Club Ciclo Appenninico 1907) – Camp. Toscano -; 3)Guido Fontani (Olimpia Valdarnese); 4)Tommaso Cappelli (idem); 5)Filippo Camiciottoli (idem).

GIOVANISSIMI G6: 1)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 2)Tommaso Rossi (Forti e Liberi); 3)Lorenzo Sardi (Elba Bike); 4)Matteo Brezzi (Avis Pratovecchio); 5)Marco Lepri (San Miniato-S.Croce).

GIOVANISSIMI DONNE: 1)Alyssa Di Girolamo (Costa Etrusca); 2)Sara Colzi (Fosco Bessi).

DONNE ELITE: 1)Alessia Bulleri (Cycling Café) – Camp. Toscana -; 2)Angelica Marianna Gilioli (Lugagnano).

DONNE JUNIOR: 1)Angelica Coluccini (Jam’s Bike Team Buja) - Camp. Toscana - ; 2)Emma Franceschini (idem); 3)Anna Rododendro (Elba Bike).

ALLIEVE: 1)Nicoletta Brandi (Elba Bike)– Camp.Toscana –

ESORDIENTI: 1)Gioia Costa (Elba Bike) – Camp. Toscana –

AMATORI: Hanno vinto i titoli regionali Alessandro Sereni (ELMT - Cicli Taddei -), Matteo Giannotti (Master 1 – Asd CM2 -); Federico De Simone (Master 2 – Tondi Sport -); Mirko Marini (Master 3 – Ciclosport);

Alessandro Timitelli (Master 4 – Siena Bike -); Riccardo Rocchi (Master 5 – VO2 Cycling Team -); Stefano Marziali (Master 6 – Tondi Sport -); Styefano Bianchini (Master 7 - Ciclosport -); Massimo Burzi – Master 8 - Scott Pasquini Stella Azzurra -).

WOMEN 3: Annalisa Fontanelli (Ciclosport Poggibonsi).