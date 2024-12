Ciclocross. Trecento atleti a Seregno. Assalto alla Coppa Italia

La spettacolare Coppa Italia di Ciclocross porterà domani a Seregno i migliori giovani talenti in campo nazionale. La quarta edizione del Gran Premio città di Seregno, organizzata dalla Respace Asd Bike Team in collaborazione con Cicli Brianza e la Salus Ciclistica Seregno, è dunque pronta a vestirsi a festa. Attesi più di trecento atleti suddivisi nelle categorie Esordienti e Allievi, maschile e femminile, e Cicloamatori Master. Per la gara di Team Relay (Staffetta Mista) saranno al via le rappresentative di Lombardia, Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. La Staffetta che aprirà la manifestazione alle 10.15. Ragazzi di ferro, che si sfideranno lungo il circuito disegnato all’interno del Parco 2 Giugno alla Porada dove sono state fissate le operazioni di punzonatura. In chiave brianzola, la Salus Seregno e il Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso godranno dei favori del pronostico. I ragazzi di Marco Moretto e Daniele Fiorin sono fra i più attesi e il loro obiettivo sarà quello di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Gran Premio città di Seregno. In casa Salus risultano convocati nella rappresentativa lombarda, il monzese Matteo Jacopo Gualtieri, Sara Peruta e Lorenzo Massimo Ghelfi, mentre per i colori della Fiorin i convocati sono Lorenzo Milani, Andrea Colombo e Isabel Di Sciuva. Questi ragazzi disputeranno sia il Team Relay sia la prova individuale di Cross Country.

Tra gli avversari più gettonati spiccano i nomi del campione europeo allievi, Tommaso Cingolani e del gemello Filippo, Francesco Dell’Olio, Walter Vaglio, Oscar Carrer, Alessio Borile, Michel Careri e Simone Brutti. Programma e orari: 10.15 Staffetta-Team Relay per rappresentative regionali; 11.15 Master Amatori; 12.45 esordienti; 12.46 esordienti donne; 14 allievi secondo anno; 14.01 allieve secondo anno; 15 allievi primo anno; 15.01 allieve primo anno.

Danilo Viganò