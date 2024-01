Ciclocross. Trecento in gara. Il Trofeo Lainati aspetta i migliori

Tracciato il percorso con tanto di picchetti, nastri, sabbia e scalinate artificiali, la terza edizione del Trofeo città di Seregno-Memorial Enrico Lainati di Ciclocross è pronta a decollare.

A pochi giorni dall’evento (sabato 6 gennaio) gli organizzatori della società Respace Bike Team e del Gruppo Sportivo Cicli Brianza stanno intesamente lavorando per la messa a punto della manifestazione che, a oggi, conta la bellezza di 300 iscritti e un parterre di nomi che vanno per la maggiore in campo nazionale e naturalmente la pattuglia dei brianzoli del GS Cicli Fiorin, Salus Seregno Academy e Guerciotti Salus.

Il ritrovo è stato fissato presso il Parco della Porada (via Alessandria) di Seregno a partire dalle ore 8.

Il Cross di Seregno è inserito nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana e anticipa di una settimana i Campionati Italiani che si svolgeranno a Cremona.

Ecco nel dettaglio il programma di gara: ritrovo ore 8, prova percorso ore 9. Inizio gare ore 10 con le categoria Juniores maschile, donne élite e donne junior; 10.50 Open maschile e Master 1; 12.30 Esordienti primo anno maschile e femminile; 13.10 esordienti secondo anno; 13.50 allievi primo anno; 14.30 allievi secondo anno; 15.10 Master 2-3 e Master Women.

Ore 16 circa le premiazioni di tutte le categorie che si sono cimentate nella prestigiosa competizione di Ciclocross fin dal mattino.

Dan.Vig.