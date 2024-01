Ciclocross, due eventi in Valdisieve: appuntamenti a Le Sieci e Rufina

Rufina (Firenze), 5 gennaio 2024 - Sette giorni di “Supercross” in Valdisieve grazie alla Lega Ciclismo UISP. Domenica 7 gennaio a Le Sieci la nona e ultima prova del quinto Trofeo Florence di ciclocross, gara tra l’altro aperta anche alle bici mountain bike Gravel. Per la gara essendo l’ultima del circuito punteggio doppio. Il ritrovo presso la sede della Pol. Sieci (società organizzatrice alle ore 8 e prima partenza prevista alle 9,30 seguita dieci minuti più tardi dall’altra gara.

Domenica 14 gennaio a Rufina il 51° Campionato Italiano di ciclocross organizzato dal Gruppo Ciclistico MTB Rufina con il patrocinio del comune. Il ritrovo della rassegna tricolore presso lo stadio comunale in Piazza Don Facibeni e prima gara con partenza alle 9,30 per le categorie Master 1-2-3-4, Elite Sport e Dilettanti. Alle 10,30 il via alla gara dei Master 5-6-7-8 e delle rappresentanti femminili. La premiazione è prevista per le ore 14 con premi per i primi tre classificati di ogni categoria e per le per le prime tre società a punteggio, mentre la maglia tricolore andrà al primo di ogni categoria tesserato UISP.