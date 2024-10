Ciclostorica: quasi mille i partecipanti all'Intrepida di Anghiari

Anghiari,22 ottobre 2024 – Seppur bagnata dalla pioggia, ed è la prima volta che accade, pieno successo ad Anghiari per l’edizione 2024 dell’Intrepida la ciclostorica, una manifestazione tra amicizia e divertimento, in sella a meravigliose bici d’epoca e in uno dei borghi più belli d’Italia. Sono risultati 964 i ciclisti presenti di buon mattino nel centro di Anghiari sulle note dell’inno nazionale suonato dalla Banda della Filarmonica Pietro Mascagni sotto una leggera pioggia che poi, con il passare dei chilometri, ha lasciato fortunatamente spazio al sole. Una pedalata che ha concluso quattro giorni e mezzo ricchi di iniziative e carichi di emozioni. La manifestazione organizzata dal GS Fratres Dynamis Bike ha visto la presenza di concorrenti, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che hanno apprezzato gli otto punti di ristoro che hanno permesso ai protagonisti di rifocillarsi nei punti più affascinanti situati all’interno dei tre percorsi: corto da 42 km, lungo da 85 km, intrepido da 120 km. Numerosi gli ospiti presenti all’incontro con le scuole sui valori della Carta Etica dello Sport, come il ciclista professionista Lorenzo Quartucci e Gioia Bartali nipote del grande Gino. Altra iniziativa “Aspettando L’Intrepida” con il giornalista e scrittore Beppe Conti che sul palco del Teatro di Anghiari ha raccontato tanti aneddoti sulla storia del ciclismo in una serata che ha visto tra i protagonisti anche l’ex ciclista e prima medaglia italiana ai Mondiali di ciclismo femminili Morena Tartagni e l’ex professionista australiano Michael Rogers, tre volte iridato a cronometro e vincitore nella sua carriera anche di tappe al Giro d’Italia e al Tour de France. Alla ciclostorica della domenica, momento cruciale della manifestazione da segnalare la presenza delle circa 200 cicliste donne che hanno colorato di rosa la pedalata, dell’ex pistard e professionista svizzero Andrea Bellati e degli amici del Velo Club Lugano, senza dimenticare il coinvolgimento attivo e sempre più significativo dei giovani, attraverso tanti progetti, tra cui La Bici mi racconta. Questa la gioia più grande per il Comitato Organizzatore, guidato da Fabrizio Graziotti. “Per la prima volta L’Intrepida è stata bagnata da un po’ di pioggia – ha dichiarato il presidente – ma questo non ha scoraggiato i nostri ciclisti o rovinato in alcun modo la festa. Sono stati quattro giorni e mezzo bellissimi, sia a livello di iniziative che in riferimento alla ciclostorica che è stata apprezzata come sempre. I quasi 1000 ciclisti si sono divertiti e con i loro sorrisi hanno ripagato l’impegno organizzativo. Grazie alle istituzioni, agli sponsor, alle associazioni, ai volontari e soprattutto a tutti i componenti del Gs Fratres Dynamis Bike perché. Senza la collaborazione di tutti, questo non sarebbe stato possibile. Appuntamento già fissato per il 2025”.