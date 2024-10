Circuito "Corri in Provincia Uisp». Fontanelli dominatore del "Trofeo Polesine»

Continua il momento magico di Filippo Fontanelli del team Domestic-Streetracing che dopo aver vinto il "Trofeo Ombrone", si aggiudica anche il "Trofeo Polesine", gara di ciclismo amatoriale valida anche come trentunesima prova del "Corri in Provincia Uisp" di ciclismo su strada. La gara è organizzata dal Team Marathon Bike con Uisp, Avis Gavorrano e Scarlino e Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Ival di Grosseto. Il percorso sul classico giro delle "Strette" ripetuto due volte, ha visto alla partenza 64 corridori che nonostante il percorso non fosse dei più facili, hanno concluso i quasi 70 chilometri con una media di oltre 43 all’ora. Una gara veramente combattuta, vinta da Fontanelli che alla vigilia era quello più accreditato. L’epilogo della gara nei pressi di Ponti di Badia, quando Mario Calagreti, Fontanelli e Adriano Nocciolini hanno promosso la fuga buona. Pochi secondi di vantaggio sul gruppo che sembrava che da un momento all’altro colmasse il distacco, invece i tre attaccanti hanno tenuto duro dandosi i cambi senza fare calcoli e senza soprattutto risparmiandosi. Quando ormai sembrava una volata a tre ecco il marchio di fabbrica di Fontanelli, ovvero l’azione in contropiede che già gli aveva permesso in passato di vincere il Trofeo Macchiascandona e mercoledì scorso il Trofeo Ombrone. Troppo forte, e soprattutto ha sorpreso gli avversari che hanno provato a reagire ma senza esito. Dietro al ristoratore di Poggibonsi, Adriano Nocciolini che con i punti conquistati, balza in testa nella categoria M4 del Corri in Provincia. Al terzo posto Mario Calagretti. "Ringrazio la mia squadra della Domestic-Streetracing per la grande organizzazione e l’altissima cura che ha per i propri corridori indistintamente – commenta il vincitore Filippo Fontanelli – e il grande lavoro del mio compagno di squadra Tommaso Conforti che è stato davvero utile nei momenti cruciali della gara".