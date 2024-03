Ciclismo, la classica Coppa Cei apre la stagione allievi

Monte San Quirico (Lucca), 23 marzo 2024 – E’ come al solito una nobile classica, la 73^ Coppa Giuseppe Cei (primo aviatore toscano, ingegnere, nato a Cascina, che studiò a Lucca e si trasferì ben presto in Francia dove morì nel 1911) ad aprire a Monte San Quirico alle porte di Lucca l’attesa stagione ciclistica allievi. Il collega Giuseppe Tomei componente anche della Struttura Tecnica Regionale del Comitato Toscana, che da tanti anni si occupa da vicino di questa corsa, ha preparato con grande impegno e passione con i colleghi ed amici del G.S. Cei, un’altra edizione di lusso della prima gara stagionale per gli atleti di 15 e 16 anni. Abbiamo più sopra parlato di “attesa stagione” in quanto l’annata in Toscana si presenta interessante come non mai in questa categoria, per la presenza di alcune formazioni con giovani bravi e promettenti. E la Coppa Giuseppe Cei n. 73 alla quale è abbinata la 54^ Coppa Francesco Tomei, è un primo confronto di prestigio e di lusso per la presenza di 160 allievi con diversi extraregionali di valore. Il percorso è quello consueto con un circuito di 8 km da ripetere 6 volte più il tratto finale in linea di una dozzina di chilometri con la salita di San Martino in Vignale il cui gran premio della montagna è posto a 5 km e mezzo dal traguardo. Il via alle 14,30 per la classica “nazionale” che l’anno scorso vide il successo per distacco con un lieve margine di vantaggio sugli inseguitori di Achille Pozzi (U.S. Biassono) grazie al suo allungo finale. La giornata ciclistica e di autentica festa a Monte San Quirico, inizierà comunque al mattino quando anche gli esordienti apriranno la stagione con la terza edizione della Coppa Guinigi organizzata dal G.S. Capannori. Per gli atleti del primo anno (58 gli iscritti) previsti 3 giri di 8 chilometri con partenza alle 9,30, per quelli del secondo anno (66 gli iscritti) il via alle ore 11 e 4 i giri del circuito lucchese. Sarà così una giornata di autentica festa per il ciclismo giovanile, con la presenza di tanti sportivi come da tradizione.