Ciclismo: a Roma consegnato il Collare D'Oro a Vittoria Guazzini

Roma, 18 dicembre 2024 - Il Collare d’Oro al Merito Sportivo, il massimo riconoscimento dello sport italiano, è stato consegnato a Vittoria Guazzini l’atleta di Poggio a Caiano olimpionica su pista a Parigi. La cerimonia nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

Tra i presenti il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il sottosegretario della Difesa Isabella Rauti, il sottosegretario per l’Ambiente Claudio Barbaro ed altri dirigenti.

Per il ciclismo era presente Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, accompagnato dal C.T. della pista Marco Villa, già vincitore in passato della Palma d'Oro al Merito Tecnico. Oltre alla Guazzini naturalmente il Collare d’Oro anche per la sua bravissima compagna di quella fantastica gara del Madison, Chiara Consonni.

Nel paraciclismo, il riconoscimento è andato a Fabrizio Cornegliani, oro nella cronometro MH1 alle Paralimpiadi di Parigi, e a Pierpaolo Addesi, Commissario Tecnico del paraciclismo su strada, insignito della Palma d'Oro al Merito Tecnico.

"Ritrovarsi per i Collari d’Oro è sempre una bella emozione – ha affermato il presidente della FCI Dagnoni - e conferma che lo sport rappresenta uno degli asset migliori del nostro Paese. Il ciclismo, anche in questa occasione, è grande protagonista, grazie ad atleti e paratleti di spessore tecnico e ricchi di contagiosa allegria come Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e Fabrizio Cornegliani. Complimenti a loro e a Pierpaolo Addesi, premiato con la Palma d’oro, tecnico in grado di dimostrare in breve tempo tutto il suo valore e che ha ancora tanto da dare al nostro movimento".