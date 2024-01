Confalonieri a Maiorca

Pronta a partire la seconda stagione con la squadra norvegese della Uno X Mobility per Maria Giulia Confalonieri. L’atleta di Seregno, classe 1993, farà il suo debutto in gara in occasione del Trofeo Calvia Femina della Challenge Mallorca, in programma il 20 febbraio in Spagna. Nuovi proprositi per la professionista brianzola che punta a migliorare la scorsa annata contraddistinta da numerosi piazzamenti, tra cui il secondo posto in Belgio della classica Le Samyn des Dames e il quarto nel Grand Prix Oetingen by St Feuillien, ma avara di successi. Dall’alto della sua esperienza Confalonieri guarderà con particolare interesse alle classiche della categoria donne Elite a cominciare dalle Strade Bianche di Siena (2 marzo), alle corse Nord come Gand-Wevelgem, Fiandre e Roubaix con un occhio di riguardo al Giro d’Italia.

Dan.Vig.