Coppa del Mondo, Gariboldi ottava. Ad Albiate il Ciclocross della vigilia

Pronostico rispettato da Rebecca Gariboldi dell’Ale Cycling Team (foto). La top ten ottenuta dalla nostra portacolori in terra belga, ottava piazza con tante big al via nel Super Prestige Zivercross a Mol è un grande risultato che giunge al termine di una tre giorni impegnativa "con la due prove di Coppa del Mondo sempre a ridosso delle migliori e che ha terminato in crescendo – ha detto la team manager Milena Cavani al termine della gara nelle Fiandre –, la condizione è stata raggiunta nel momento centrale della stagione con l’appuntamento tricolore l’11 gennaio ad Oderzo (Tv) e la maglia azzurra per i mondiali della prima domenica di febbraio sono i prossimi obiettivi. Positiva anche la prestazione di Eva Lechner giunta 17^". Oggi appuntamento alle 10 ad Albiate Brianza nel Parco di Villa Campello con il 28 Ciclocross della Vigilia con al via gli juniores Luca Brancaleon e Noemi Poletti dell’Ale Cycling Team ed i master 5 Remo Bardelli e Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) sul podio entrambi a Forli per puntare al successo ed alla prima fila della griglia agli italiani Master di Oderzo (Treviso) l’11 gennaio 2025. Sia Gariboldi che la Lechner saranno impegnate a Borgo Gradisca Castello di Raganzuolo (Tv) nell’ultima prova del Master Cross Nazionale che vede la Gariboldi impegnata a difendere la maglia di leader. l’Ale Cycling Team del presidente Stefano Belloi vedrà al via nelle altre categorie nell’Open/M l’ Under 23 Giacomo Ghiaroni e lo juniores Alessandro Ingrami e nell’Open/F l’Under23 Valeria Terzi. Nelle categorie giovanili gareggeranno l’esordiente pavullese Stella Ferrari, le allieve Greta Masini,Carlotta Lunghi e Beatrice Trabucchi e gli allievi Nicholas Scalorbi,Nicolò Fiumara e Samuele Boschetti.

Andrea Giusti