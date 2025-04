Coppa Fiera di Mercatale 2024: 208 corridori pronti a sfidarsi nel Chianti

La 63esima Coppa Fiera di Mercatale, come ci ha riferito il presidente dell’organizzazione Polisportiva Mercatale Valdarno Fabrizio Carnasciali, è stata anticipata a lunedì 14 aprile, giorno dell’unica corsa dilettanti Under 23 ed élite in tutta Italia. Tanto è vero che sono stati iscritti 208 corridori, provenienti da tutta la penisola, ed anche diversi stranieri.

La gara partirà dal Castello di Albola (Radda), e metaforicamente rappresenta un legame sportivo fra i due territori. Il Castello sorge, infatti, in cima alle splendide colline del Chianti, un luogo di incomparabile fascino e storia, oggi di proprietà della famiglia Zonin (sponsor della corsa), produttore di vini apprezzati in tutto il mondo. La partenza è prevista alle 13.30 e l’arrivo è stato fissato nel centro di Mercatale Valdarno verso le 17.

Si tratta di una corsa di grande prestigio, che richiede quindi un palcoscenico adeguato. In alcune edizioni degli anni scorsi sono partiti 400 atleti, ed è stata vinta da ex campioni del pedale, fra cui Ivan Basso e Riccardo Riccò (il Cobra), poi questo squalificato a vita per doping. Dopo la discesa da Albola su Mercatale i corridori dovranno affrontare per sette volte il circuito Bucine, Levane, Mercatale (22 km) con la durissima salita di Caposelvi. In totale sono 170 chilometri.

Nel 2024 la vittoria è andata al bresciano Michael Belleri con uno scatto bruciante negli ultimi duecento metri.

Giorgio Grassi