"Corri in Provincia». Fortunati conquista il "Trofeo Bassi Bike»

Giovanni Fortunati fa tris e vince il "Trofeo Bassi Bike". L’ultima prova del "Corri in Provincia", valida anche per il Trofeo Bassi Bike, è andata al senese Giovanni Fortunati della Vam Cycling Club. La gara organizzata dal Team Marathon Bike con Uisp, Avis Gavorrano & Scarlino, e Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema, Bassi Bike e cantina Vini di Maremma è stata un grande successo. Bella giornata con 62 corridori alla partenza che si sono dati battaglia nei quattro giri del percorso sotto Giuncarico, poi un giro lungo che ha toccato le località Castellaccia, Pian dei Bichi, dritta del Madonnino, Magia per poi concludersi sempre sull’ormai collaudato arrivo nei pressi della stazione di Giuncarico. Andatura velocissima con scatti e contro scatti, ma senza particolari azioni da segnalare sino alla volatona finale con Giovanni Fortunati che si impone su Simone Montanini della Cicli Zero Watt cicli Montanini e Daniele Paoli del Team Qred-Bike Emotion. Per Fortunati si tratta della terza vittoria dopo le affermazioni al Trofeo degli Assi e quello di Magliano in Toscana. "Un’annata decisamente buona – commenta il vincitore Fortunati – ringrazio la mia squadra che mi ha aiutato non poco a raggiungere questi risultati e lo sponsor Terme di San Giovanni di Rapolano Terme". Questo l’ordine di classifica dalla quarta alla quindicesima posizione: Valerio Massenzi, Stefano Ferruzzi, Fabio Alberi, Massimo Costa, Mario Calagreti, Iuri Pizzi, Roberto Maggioli, Francesco Di Costa, Marco Solari, Maurizio Arcara, Adriano Nocciolini e Alfredo De Rosa. Presente il vice sindaco di Gavorrano, Daniele Tonini, che ha premiato tutti i vincitori di categoria del "Corri in Provincia" Uisp, che si sono distinti nelle 33 prove che sono: Roberto Basile, Giovanni Fortunati, Michele Nelli, Lucio Margheriti, Mario Calagreti, Daniele Paoli, Stefano Ferruzzi, Alberi Stefano, Massimo Sottili e tra le donne Chiara Turchi. Da segnalare il quarto controllo antidoping quest’anno in Maremma, che ha interessato i primi tre corridori assoluti e uno scelto ad estrazione.