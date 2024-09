"Corri in Provincia Uisp». Loriano Giannini vince il "Trofeo della Cava»

Loriano Giannini del Team Vallone vince a sorpresa il "Trofeo della Cava", gara di ciclismo amatoriale valida anche come ventinovesima prova del "Corri in Provincia Uisp" di ciclismo su strada, disputata al Grilli di Gavorrano. La gara organizzata dal Team Marathon Bike ha visto al via 79 corridori alcuni di altissimo livello, con partenza unica. Un percorso spettacolare di due giri, che partiti dalla località Grilli ha toccato la località Potassa, Ribolla, Castellaccia, la stazione di Giuncarico, la località Lupo poi ritorno al Grilli. Arrivo nello strappo di salita che porta a Giuncarico lato Caldana. Una gara tiratissima con media finale di oltre 43 all’ora. Vince come detto Loriano Giannini del Team Vallone davanti a Stefano Ferruzzi e Daniele Paoli, dopo che nella curva finale è caduto il senese Pietro Fortunati. Per lui tanta paura ma poi alla fine solo lievi conseguenze. Grande gioia per il vincitore con all’attivo tanti successi, ma forse una vittoria del genere gli mancava nel suo palmares. "Come sempre si parte per divertissi e sperare in buon piazzamento di categoria – commenta il vincitore Loriano Giannini, 60 anni appena compiuti –. Poi il fatto di essermi trovato nelle primissime posizioni nella curva a 300 metri dall’arrivo certamente ha agevolato le mie caratteristiche di passista scalatore". Al settimo cielo il presidente del Team Vallone Alberto Lamberti presente ai nastri di partenza e arrivato dopo un’ottima gara contraddistinta con la sua ventiseiesima posizione assoluta e quarto di categoria. "Vincere una corsa assoluta non capita spesso – dice Lamberti – se poi si considera i nomi illustri presenti alla gara e che Loriano Giannini ha 60 anni la dice lunga sulla portata della sua vittoria". Questi i primi dieci al traguardo: Stefano Ferruzzi, Daniele Paoli, Francesco Trinci, Giovanni Fortunati, Andrea Lai, Simone Biasci Mario Calagreti, Filippo Fontanelli, Simone Montanini.