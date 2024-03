Cross country. Matteo Gualtieri al posto d’onore

Prende sempre più quota la stagione di Mountain Bike di Matteo Jacopo Gualtieri. Il giovane monzese, reduce da un inverno da grande protagonista nel Ciclocross in cui ha maturato sei successi e la medaglia d’argento ai Tricolori sia nella gara individuale sia nella Staffetta Mista, prosegue la sua crescita nelle gare di Cross Country. Lo dismotra il secondo posto conquistato a San Zeno Montagna, nel Veronese, nella prova degli Internazionali d’Italia per la categoria Esordienti. Gualtieri è stato preceduto dal plurivittorioso (terzo centro su tre gare disputate, ndr) Mattia Acanfora, bresciano della formazione Santa Cruz RockShox Pro Team, che al traguardo si è presentato in solitaria con un vantaggio di 47“ sul corridore di Monza dell’Unione Ciclistica Costamasnaga, mentre il podio è stato completato da Michel Careri, valdostano della Orange Bike Team. Per Gualtieri un altro risultato da sottolineare due volte in quanto ottenuto in una competizione di alto livello con 114 concorrenti ai nastri di partenza e che va ad aggiungersi al quarto posto di Torre Canavese e al terzo di Albenga. Quanto alla gara allievi di primo anno, da segnalare la quarta posizione di Raffaele Armanasco (Us Biassono) e la sesta di Giovanni Bosio del GS Cicli Fiorin di Seveso. Infine, ottavo Simone Pesenti (US Biassono) tra gli allievi di secondo anno.

Danilo Viganò