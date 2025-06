Domani la Granfondo del Mugello. Più di settecento i ciclisti iscritti

Dopo il rombo delle moto del Gp, il Mugello Circuit di Scarperia ospiterà domani, domenica 29 giugno, il fruscio delle ruote delle centinaia di ciclisti, che saranno al via della settima Granfondo Del Mugello "La Via Del Latte" organizzata dall’Asd Mugello Toscana Bike (la presentazione ieri in Regione) che allo scattare del segnale verde del semaforo del circuito, percorreranno il giro completo della pista per poi scegliere e percorrere uno dei 6 tracciati proposti. Tre sono quelli stradali di 50 km il corto, di 80 il medio e di 132 il lungo, e tre quelli Gravel, che dopo aver attraversato gran parte del territorio mugellano si concluderanno tutti nella splendida Piazza dei Vicari a Scarperia.

Sono previsti per la manifestazione ricchi ristori all’interno dei centri storici di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Gli agonisti potranno cimentarsi inoltre nelle due cronoscalate cronometrate (una sul percorso medio e due sul lungo) ed è previsto un ricco montepremi sia individuale che di squadra. Al momento oltre 700 gli iscritti; la partenza "alla francese" domenica mattina dalle 7,30 alle 8. An. Man.