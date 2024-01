Fertesino Cross Cup. Il ciclista Raimondi a un passo dal trionfo

Mancano due tappe alla conclusione dell’edizione 2023 – 2024. Sono espliciti i numeri della Fertesino Cross Cup – 4x4 Off Road, che non può sfuggire al tandem del Team Co.Bo.Pavoni di San Severino. Già incoronata reginetta Mery Guerrini. La neotricolore federciclistica women sta facendo lievitare al massimo l’entusiasmo e l’interesse intorno alla disciplina ciclopratistica. Lo stesso circuito fertesinate ne beneficia ampiamente, risentendo dell’effetto positivo scaturito dal trionfo di Mery sull’anello tecnico cremonese. Patron Adamo Re applaude ribadendo quanto il campionato interregionale crossistico abbia inciso sulla condizione di forma e sulla consapevolezza dei propri mezzi della valchiria marchigiana.

Guerrini guida la challenge (curata dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi e dal Csi Marche coordinato da Giampiero Conti) dall’alto dei propri 125 punti. Alle sue spalle sono Ana Maria Risca (New Mario Pupilli, a quota 40) e Sara Grifi (G.C. Capodarco, con 20 punti). A Raimondi l’aritmetica non consegna ancora lo scettro. Il biancoleceleste sanseverinate (vicecampione italiano Team Relay) vanta però 38 lunghezze sul primo inseguitore e 43 sul secondo: Gianfilippo è in fuga con 120 punti e la sua sagoma è quasi fuori dai radar di Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team, 82 p.) e Massimo Viozzi (New Mario Pupilli, 77 p.). In prospettiva, è chiaro anche il verdetto dell’ultima tappa disputatasi nella potentina San Girio: sul traguardo nell’ordine sono transitati in assoluto Raimondi, Gobbi, Viozzi, Michettoni, Mercuri.

Ecco tutte le maglie rossogialle (impegnate fino a domenica 11 febbraio): Mery Guerrini, Cinzia Zacconi, Giovanni Filippo Raimondi, Adamo Re, Giuseppe Cinalli, Carlo Tudico, Luca Michettoni, Giuseppe Paolino, Lucio Griccini, Sabino Giovine, Luca Bonifazi, Gabriele Viozzi, Michele Viozzi. Prima scuderia: New Mario Pupilli – Grottazzolina.

Umberto Martinelli