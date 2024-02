Firenze-Empoli che show. Menghini, sprint vincente. Testa a testa con Baseggio

Due brillanti protagonisti nella 37ª Firenze-Empoli nati lo stesso giorno, il 3 dicembre 2004. Il vincitore della gara, il friulano di Udine Alessio Menghini della General Store autore di una volata splendida che gli ha permesso di mettere dietro la sua ruota un gruppo di 30 corridori, e il corridore della Repubblica Ceca Pavel Novak della MBH Colpack Ballan, in fuga per 75 km con il fiorentino Viviani e poi da solo fino a 1500 metri dal traguardo, poi raggiunto dal gruppo. Eccoli i due principali protagonisti della classica di apertura che ha celebrato la partenza del prossimo Tour de France da Firenze, con il ritrovo nello splendido scenario di Piazzale Michelangelo, presente il dg della Grando Boucle Christian Prudhomme. Alla gara tanti ospiti, i sindaci di Firenze e Empoli Dario Nardella e Brenda Barnini, gli assessori allo sport Guccione, Biuzzi, e per la Città Metropolitana Armentano, il presidente regionale di ciclismo Metti, quello del Coni Cardullo, il consigliere della Regione Toscana Sostegni. La corsa con 30 squadre e 174 partenti è condensata i due episodi. Quello della fuga dopo 15 km di Viviani e Novak con una vantaggio massimo di 4 minuti e dieci, ed una volta svanito il sogno di vincere per distacco la classica da parte di Novak, la volata interpretata in maniera stupenda da Menghini che ha preso la testa a 80 metri dal traguardo vincendo nettamente.

Un successo di prestigio per il ventenne che nel 2023 gareggiava nella Sole Olmo e approdato alla General Store. Per lui i complimenti anche di Baseggio, uno dei favoriti giunto secondo; ottimo terzo il versiliese Dati. Una gara veloce con il solito frenetico finale sulle colline attorno a Empoli. Da segnalare un fuori strada del toscano Edoardo Cipollini in discesa che lo ha costretto al ritiro per una ferita al volto e semplicemente perfetta l’organizzazione della Maltinti Lampadari nel ricordo dello storico fondatore e presidente Renzo Maltinti.

Arrivo: 1) Alessio Menghini (General Store) km in 3h39’58“, media km 40,643; 2) Matteo Baseggio (Trevigiani Energiapura); 3) Tommaso Dati (Biesse Carrera); 4) Manuel Oioli (Q36.5 Continental); 5) Marco Palomba (General Store); 6) Rigatti; 7) Garibbo; 8) Bauce; 9) Nencini; 10) Carollo.

Antonio Mannori