"Firenze-Pistoia 1870: torna la ciclostorica in occasione della partenza del Tour de France 2024"

Torna anche quest’anno nel calendario delle gare ciclostoriche la Firenze-Pistoia 1870, ovvero l’anno in cui per la prima volta in Italia si svolse una competizione ciclistica vinta per la cronaca dallo studente americano di origini olandesi Rynner Van Hest. Questa volta la ciclostorica sarà il primo evento collaterale inserito nel programma delle manifestazioni per la partenza del Tour de France 2024 da Firenze prevista per sabato 29 giugno. Due le giornate della manifestazione, sabato 3 febbraio con alcune iniziative, mentre il giorno dopo al mattino è prevista la ciclostorica con partenza da Firenze (zona Parco delle Cascine) e conclusione in Piazza del Duomo a Pistoia dopo circa 30 chilometri. Tra qualche giorno si apriranno le iscrizioni alla manifestazione.