Ganna imbattibile a cronometro. Suo il titolo italiano

Grosseto, 20 giugno 2024 – Non si batte Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a cronometro. Sui 35 km della prova tricolore alla periferia di Grosseto il verbanese ha conquistato ad oltre 53 km e 500 di media il suo quinto titolo italiano contro il tempo ed ora ne ha soltanto uno in meno di Pinotti che nella sua carriera ne ha vinti 6. Ganna già in testa a metà percorso ha inflitto 23" al suo amico e coetaneo Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike) che dopo due bronzi ha conquistato questa volta l'argento.

Terzo posto invece per Filippo Baroncini (Uae Team Emirates) a 54". A seguire Milan, Trentin, Milesi, Maestri, De Marchi, Germani e Verre. Non ha preso il via il toscano Alberto Bettiol e sono stati 19 coloro che hanno preso parte alla gara il cui via ufficiale al primo concorrente è stato dato dal presidente della Lega Ciclismo Professionisti Roberto Pella.