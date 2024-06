Ciclismo: dal 28 al 30 e domenica esordienti. Allievi: Tre Comuni, unica gara a tappe d’Italia

Cascina (Pisa), 28 giugno 2024 – E’ stato il Comune di Cascina, grazie al sindaco Michelangelo Betti e all’assessora allo sport Francesca Mori, ad ospitare la presentazione del secondo Giro dei Tre Comuni-memorial Silvano Marchetti, la gara a tappe per allievi (unica in Italia) prevista dal 28 al 30 giugno, oltre al campionato toscano esordienti in programma a Cenaia domenica.

La gara allievi prenderà il via venerdì 28 giugno da corso Matteotti a Cascina (ore 14,15), con un cronometro individuale di 10,900 chilometri con arrivo in viale Italia a Le Melorie di Ponsacco.

Sabato partenza dalla Certosa di Calci (ore 14,30) con frazione in linea di 68,500 chilometri e arrivo sempre a Ponsacco, dove si concluderà anche la terza e ultima tappa nel pomeriggio di domenica 30 giugno, che prenderà il via da Cenaia alle 15,30. Quanto al Campionato Toscano esordienti (Gran premio Oasi del Verde) prevede partenza e arrivo a Cenaia. Alle 9 il via dei 13 anni, con tre giri di un circuito di 12,600 chilometri comprendente la salita di Fauglia.

Alle 10,30 la partenza degli esordienti di 14 anni con quattro giri del medesimo circuito. L’arrivo a Cenaia in via delle Colline. Il tutto sotto la regìa della Ciclistica Mobilieri Ponsacco del presidente Franco Fagnani con il patrocinio dei Comuni. Alla gara a tappe, 25 le squadre presenti (16 toscane) per 118 corridori. Alla presentazione anche il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci e il presidente del Comitato provinciale Federciclismo Nicola Procino.