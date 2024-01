Ciclismo, anche l'attività giovanile scalpita: le novità per il 2024

Firenze,7 gennaio 2024 - Il 2024 propone novità anche per l’attività giovanile il cui inizio è previsto a fine marzo. Grazie alla Struttura Tecnica Regionale presieduta dal fiorentino Emilio Farulli, sono state istituite, le “Challenge a Tempo” per le categorie allievi, juniores e dilettanti (Uomini e donne). Si tratta di Trofei articolati su due prove una a cronometro (individuale, a coppie, oppure a squadre massimo 4 atleti) ed una prova in linea. Per accedere alla classifica finale che si ottiene con la somma dei tempi realizzati, si dovrà partecipare ad entrambe le prove. Ma ci saranno novità anche per l’attività dei giovanissimi (7-12 anni) con l’istituzione di incentivi particolari al fine di invogliare i giovani alla pratica del ciclismo con una maggiore attenzione verso il mondo della scuola, all’interno della quale l’attività ciclistica (salve poche eccezioni) è poco presente. Tra le novità, il 14 giugno sul Circuito Internazionale del Mugello a Scarperia, la giornata “Campioni Mugellani” organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello. Un’annata che prevede in Toscana (località ancora da stabilire) sei campionati italiani, tre per i maschi e altrettanti per le femmine, delle categorie esordienti e allievi, i tricolori a cronometro per le varie categorie e la prova femminile élite. Infine se la pista del Velodromo delle Cascine a Firenze, al momento interessata da lavori, sarà pronta sono previsti i Campionati Italiani Juniores.