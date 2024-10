Nencetti in pensione dopo 47 anni come giudice di gara

Firenze, 1 ottobre 2024 – La stagione 2024 è stata l’ultima in qualità di giudice di gara effettivo nel ciclismo per il fiorentino di San Francesco di Pelago, Giovanni Nencetti, in quanto raggiunta l’età massima prevista per ricoprire tale ruolo, che è quella dei 70 anni. Una lunga e brillante carriera, lunga 47 anni quella di Nencetti, iniziata come di giudice di arrivo e quindi da molti anni a questa parte in quella di presidente del collegio di giuria. Un giudice regionale che ha svolto servizi non solo nelle gare su strada, ma di sovente anche nel ciclocross e molte volte in occasioni delle riunioni su pista, dimostrando disponibilità, capacità professionale e conoscenza del regolamento. L’ultima gara della carriera quella juniores di qualche giorno fa a Rignano sull’Arno, dove Giovanni è stato festeggiato e applaudito dai dirigenti, organizzatori, colleghi, amici e sportivi che in tanti anni hanno apprezzato le sue capacità. All’inizio dell’ultima stagione da giudice, fu premiato dalla Commissione Regionale Giudici di gara con il premio Angelo Pardini. Un riconoscimento alla carriera per lui quanto mai meritato.