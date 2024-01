"Giovanni Nencetti, giudice di gara nel ciclismo, conclude una brillante carriera dopo 70 anni"

La stagione 2024 sarà l’ultima in qualità di giudice di gara effettivo nel ciclismo per il fiorentino di San Francesco di Pelago, Giovanni Nencetti, in quanto raggiungerà l’età massima per il ruolo, che è quella dei 70 anni. Una lunga e brillante carriera quella di Nencetti, iniziata come di giudice di arrivo e quindi da molti anni a questa parte in quella di presidente del collegio di giuria. Un giudice regionale che ha svolto servizi non solo nelle gare su strada, ma anche nel ciclocross e molte volte in occasioni delle riunioni su pista dimostrando la sua professionalità e conoscenza del regolamento. Domenica nel Pistoiese si è svolto l’annuale convegno tecnico dei giudici di gara toscani e Nencetti è stata premiato tra gli applausi, ricevendo la targa nel ricordo di un suo caro collega Angelo Pardini. Un premio alla carriera meritato.

Antonio Mannori