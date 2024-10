Giro delle Regioni di ciclocross. Il CorridoMnia Park fa il pieno di atleti: settecento atleti al via delle gare. In vetta la tricolore settempedana Mery Guerrini della Hair Gallery

I verdetti del CorridoMnia Park sono presumibilmente senza appello: le maglie dei leader indossate a Corridonia sono destinate a rimanere sui titolati protagonisti del Giro delle Regioni di Ciclocross fino alla conclusione. Oltre settecento i funamboli di ogni età sull’anello disegnato da Lanfranco Passarini nel verde della riva destra del fiume Chienti. Marche in mostra sul terreno amico. Dominio del Team Cingolani: quasi monopolio della scena agonistica da parte del ramificato squadrone di Pianello di Ostra. Ai piani più alti, vittorie di Samuele Scappini (open) e Carlotta Borello (open donne). Con loro, sul primo gradino, lo junior Filippo Grigolini, l’allievo Tommaso Cingolani, il master Antonio Maccùli. In vetta anche la tricolore women Mery Guerrini, amazzone di San Severino in forza alla montegiorgese Hair Gallery. Pieno il plauso rivolto ai promotori dell’ennesimo appuntamento al CorridoMnia Shopping Park: il Bike Italia Tour, presieduto da Francesco Baldoni; la Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini; il Centro Commerciale CorridoMnia gestito da patron Alfio Caccamo; il TeamRomano Scotti coordinato da Fausto Scotti, già campione italiano e ct azzurro. Supporto e sostegno del Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini e del Comune di Corridonia, rappresentato in primis dal vicesindaco Nelia Calvigioni.

Ecco i leader del Giro delle Regioni. Uomini Open: Samuele Scappini (Team Cingolani), Donne Open: Carlotta Borello (Team Cingolani), Donne Juniores: Giorgia Pellizotti (Sanfiorese), Juniores: Filippo Grigolini (Team Cingolani), Allievi 2° Anno: Tommaso Cingolani (Team Cingolani), Allievi 1° Anno: Alessio Borile (DP66), Allieve: Rachele Cafueri (DP66), Esordienti: Nicolò Maglietti (Salus Ciclistica Seregno), Donne Esordienti: Emma Deotto (Valvasone), G6: Giuliano Salimbeni (Il Pirata Vangi), G6 F: Aurora Cerame (Castellettese), Master Fascia 1: Antonio Macculi (Team Cingolani), Master Fascia 2: Simone Veronese (Progetto Ciclismo Santena), Master Fascia 3: Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport), Master Fascia 4: Corrado Cottin (Team Benato), Women: Mery Guerrini (Hair Gallery).

Umberto Martinelli