Giro d’Italia e ’Lunigiana’. Ciclismo da grandi eventi

La passione per il ciclismo ha sempre caratterizzato la Provincia spezzina e in particolare la Val di Magra, terra di grandi tradizioni e anche organizzazione di prestigiosi eventi. Tra questi sicuramente il Giro della Lunigiana rappresenta il fiore all’occhiello a livello internazionale, conservando nel tempo il titolo della più importante corsa mondiale a tappe della categoria juniores. Ma nell’attesa della kermesse organizzata dalla società Casano dal 4 al 7 settembre per gli amanti delle due ruote sarà imperdibile l’appuntamento con il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 8 maggio. Nell’occasione della tappa Genova-Lucca infatti la grande ’carovana Rosa’ farà sosta nel Comune di Luni. L’organizzazione del Giro della Lunigiana intanto sta chiudendo gli accordi con i vari Comuni della Provincia spezzina, di Massa Carrara e non è escluso il Tigullio per definire nel dettaglio le tappe che quest’anno si disputeranno tutte a settembre ’slittando’ di qualche giorno rispetto al tradizionale calendario. Sarà confermata la tappa nel centro cittadino a Spezia come ufficializzato dal direttore della corsa Lucio Petacchi e dall’amministratore Michele Ricci che proprio nei giorni scorsi hanno incontrato Pierluigi Peracchini, sindaco spezzino e anche grande appassionato di ciclismo. L’edizione numero 48 della corsa come nelle ultime stagioni oltre alla Provincia spezzina toccherà anche alcuni Comuni della Provincia di Massa Carrara. Entro giugno verrà comunque definito il programma.

Mercoledì 8 maggio invece la carovana del Giro d’Italia farà sosta anche nel Comune di Luni. La quinta tappa dell’amatissima Corsa Rosa partirà da Genova e arriverà a Lucca e Deiva Marina, Mattarana, Carrodano, Borghetto Vara, Padivarma, Piano di Madrignano e Ceparana avrà il passaggio da Albiano per poi rientrare a Santo Stefano Magra transitando da Sarzana, Castelnuovo Magra e quindi Luni. A Dogana intorno alle 14.30 la Carovana degli sponsor, che come consuetudine anticipa i corridori di circa un’ora e mezza, si fermerà per una ventina di minuti per intrattenere il pubblico e distribuire i tradizionali gadget ricordo prima di ripartire alla volta di Carrara e dopo 178 chilometri concludere la giornata al traguardo di Lucca.

m.m.