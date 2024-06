Ciclismo: domani il 68° Giro del Montalbano a Bacchereto

Bacchereto,15 giugno 2024 - Un fine settimana con due grandi classiche nazionali del ciclismo dilettanti. Dopo il Gp Città di Empoli del sabato, domani domenica 16 giugno a Bacchereto in provincia di Prato, il 68° Giro del Montalbano per dilettanti élite e under 23. Una gara tra storia e tradizione dedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e la cui prima edizione fu vinta dal pratese Claudio Lastrucci.

Ad organizzare la corsa sono oggi il G.S. Bacchereto con un Comitato Organizzatore unito e affiatato composto da una ventina di appassionati, e l’U.C. Seanese Corse, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, della Pro-Loco carmignanese. La gara che nel 2021 fu valevole come Campionato Italiano Under 23 con il successo del valdarnese Gabriele Benedetti, vanta tra i suoi vincitori illustri Grassi, Riccomi, Gradi, Casagrande, Riccò, Mori e tanti altri, fu firmata l’anno scorso da Federico Biagini della Zalf, professionista in questa stagione con la VF Bardiani CSF Faizanè.

Sono 182 i dilettanti élite e under 23 iscritti al Giro del Montalbano, corsa che prevede un percorso di 157 chilometri. Il ritrovo domenica mattina presso la sede della Filarmonica Verdi nella piazza omonima di Bacchereto, e partenza ufficiale da Seano dopo un trasferimento di 4 chilometri alle 13,30. Il percorso prevede 4 passaggi dal traguardo di via Molinaccio a Bacchereto e dal “muro” di Madonna del Papa dopo 32, 68, 104 e 140 chilometri a 16 dalla conclusione della gara prevista poco dopo le ore 17, con gran premio della montagna intitolato a Gastone Nencini (sarà presente sua figlia Elisabetta) previsto al terzo passaggio.

LE SQUADRE: Una trentina quelle iscritte con tutte le toscane e numerose che arrivano da altre regioni. In gara anche la Zalf Euromobil Desirèe Fior vincitrice lo scorso anno, la MBHBank Colpack Ballan, la Technipes InEmiliaRomagna, tre tra le formazioni nazionali più quotate.

Antonio Mannori